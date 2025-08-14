Українська правда
Андрій Мошкун — 14 серпня 2025, 20:58
Шахтар – Панатінаїкос 0:0. ОНЛАЙН

14 серпня відбудеться матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги Європи Шахтар – Панатінаїкос.

Номінально домашній для українського клубу поєдинок пройде на Міському стадіоні Кракова імені Хенріка Реймана. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу-відповіді.

65'

Свідерський прорвався по центру. Матвієнко дограв до останнього проти нападника суперника і не дав йому влучно пробити. 

61'

Обмінялися атаками суперники! В обох ситуація голкіпери на висоті! Трішки веселіший другий тайм за свого попередника! 

59'

Тобіас класно вирізав на голову Еліасу. Трішки не влучив в дальній кут нападник українського клубу.

52'

І відразу жовта для Черіна, який збив в центрі поля Бондаренка

51'

Ще один момент у гостей. Черін пробив з-за меж штрафного – слабко і неточно.

48'

Ще одне попередження для футболістів Шахтаря. Очеретько збив в центрі поля Пельїстрі.

47'

Свідерський пробивав головою після подачі з лівого флангу, але дуже неточно.                      

Стартував другий тайм!

Перший тайм завершено! 

45'
Греки зовсім не хочуть атакувати. Тримають м'яч, але без загострень.

42'

Більше атакують підопічні Арди Турана правим флангом. Дві непогані передачі в центр перехопили гравці гостей. 

38'

Невертон забив, класно хитнувши Палмера-Брауна, але офсайд у бразильця! Ех…

37'

Цього разу господарі подавали кутовий, але і це не принесло результату. Невертон направив м’яч в руки воротарю греків.  

33'

Хтось з команд читає нашу текстову трансляцію? Стало трішки веселіше! Бондар спробував щастя ударом здалеку: голкіпер спіймав м’яч і швидко розпочав атаку своєї команди. До завершального удару справа не дійшла. 

31'

Віннісіус Тобіас…роззувся. Промчав по правому флангу без одного бутса… За такого поєдинку і це цікаво.

30'

Штрафний з лівого флангу від греків. Суперник володіє перевагою у габаритах, однак, на щастя, тут Шахтар відбився.

28'

Перша жовтка картка у поєдинку. Бондар всередині поля влупив по корпусу нападника гостей – німецький арбітр не пробачив.

27'

Туран вирішив накричати на болбоїв, а ожили його підопічні! Педро Енріке гостро подавав, але першими на м’ячі були гравці Панатінаїкоса.

25'

А ось і перший кутовий у Шахтаря! "Гірники" його розіграли і…нічого не створили.  

22'

За відсутності Кевіна та Судакова футболісти українського клубу часто шукають передачами Аллісона, втім того щільно опікають суперники. 

21'

Перший кутовий греків, після якого Черін просив пенальті – арбітр не повірив. 

19'

Жарти-жартами, але трішки пристрілявся Педро Енріке. Його постріл здалеку був невлучним, але є перший удар в напрямку воріт! 

18'

Ожили трибуни. Вболівальники женуть команди вперед. Греки забрали м’яч під контроль, спробували організувати атаку, але подачу Кірьякопулоса прийняв… Педро Енріке, а потім – запустив "свічку". Хто вище б’є, той краще грає?

15'

Третину першого тайму зіграли команди і поки жодного удару в напрямку воріт. Темп матчу також не надто швидкий.  

11'

Шахтар всім складом на половині поля суперника. "Пао" компактно захищається і не дозволяє наблизитися хоча б до штрафного майданчика. 

8'

Алліссон з правого флангу гостро подавав на Еліаса, втім форвард українського клубу не дотягнувся до м’яча.

6'

Пельїстрі спробував організувати атаку Панатінаїкоса, але зумів обіграти всього одного суперника, після чого господарі відібрали м’яч в нападника. 

4'

Поки м’яч більше у команди Арди Турана, але без нагод біля воріт Панатінаїкоса. Захисники греків високо зустрічають гравців групи атаки Шахтаря, намагаючись піймати їх в офсайд. 

1'

Невертон та Еліас спробували організувати першу атаку Шахтаря, але в Кауана виштовхнули м’яч захисники гостей.

МАТЧ РОЗПОЧАВСЯ!

Шахтар: Різник, Тобіас, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Марлон Гомес, Аліссон, Бондаренко, Очеретько, Невертон, Еліас

Панатінаїкос: Драговскі, Коцірас, Палмер-Браун, Туба, Кірьякопулос, Максимович, Черін, Чірівелья, Тете, Пельїстрі, Свідерський

 

Нагадаємо, перший поєдинок команди завершили внічию 0:0.

