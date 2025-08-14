Шахтар – Панатінаїкос 0:0. ОНЛАЙН
14 серпня відбудеться матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги Європи Шахтар – Панатінаїкос.
Номінально домашній для українського клубу поєдинок пройде на Міському стадіоні Кракова імені Хенріка Реймана. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.
"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу-відповіді.
Свідерський прорвався по центру. Матвієнко дограв до останнього проти
нападника суперника і не дав йому влучно пробити.
Обмінялися атаками суперники! В обох ситуація голкіпери на висоті! Трішки веселіший другий тайм за свого попередника!
Тобіас класно вирізав на голову Еліасу. Трішки не влучив в дальній кут нападник українського клубу.
І відразу жовта для Черіна, який
збив в центрі поля Бондаренка
Ще один момент у гостей. Черін пробив з-за меж штрафного – слабко і неточно.
Ще одне попередження для футболістів Шахтаря. Очеретько збив в центрі поля
Пельїстрі.
Свідерський пробивав головою після подачі з лівого флангу, але дуже неточно.
Стартував другий тайм!
Перший тайм завершено!
Більше атакують
підопічні Арди Турана правим флангом. Дві непогані передачі в центр перехопили гравці
гостей.
Невертон
забив, класно хитнувши Палмера-Брауна, але офсайд у бразильця! Ех…
Цього разу
господарі подавали кутовий, але і це не принесло результату. Невертон направив м’яч
в руки воротарю греків.
Хтось з команд
читає нашу текстову трансляцію? Стало трішки веселіше! Бондар спробував щастя
ударом здалеку: голкіпер спіймав м’яч і швидко розпочав атаку своєї команди. До
завершального удару справа не дійшла.
Віннісіус Тобіас…роззувся.
Промчав по правому флангу без одного бутса… За такого поєдинку і це цікаво.
Штрафний з лівого
флангу від греків. Суперник володіє перевагою у габаритах, однак, на щастя, тут
Шахтар відбився.
Перша жовтка
картка у поєдинку. Бондар всередині поля влупив по корпусу нападника гостей –
німецький арбітр не пробачив.
Туран вирішив
накричати на болбоїв, а ожили його підопічні! Педро Енріке гостро подавав, але першими
на м’ячі були гравці Панатінаїкоса.
А ось і перший
кутовий у Шахтаря! "Гірники" його розіграли і…нічого не створили.
За відсутності Кевіна та Судакова футболісти українського клубу часто шукають передачами Аллісона, втім того щільно опікають суперники.
Перший кутовий
греків, після якого Черін просив пенальті – арбітр не повірив.
Жарти-жартами,
але трішки пристрілявся Педро Енріке. Його постріл здалеку був невлучним, але є
перший удар в напрямку воріт!
Ожили трибуни. Вболівальники женуть команди вперед. Греки забрали м’яч під контроль, спробували організувати атаку, але подачу Кірьякопулоса прийняв… Педро Енріке, а потім – запустив "свічку". Хто вище б’є, той краще грає?
Третину першого
тайму зіграли команди і поки жодного удару в напрямку воріт. Темп матчу також
не надто швидкий.
Шахтар всім
складом на половині поля суперника. "Пао" компактно захищається і не
дозволяє наблизитися хоча б до штрафного майданчика.
Алліссон з
правого флангу гостро подавав на Еліаса, втім форвард українського клубу не
дотягнувся до м’яча.
Пельїстрі
спробував організувати атаку Панатінаїкоса, але зумів обіграти всього одного
суперника, після чого господарі відібрали м’яч в нападника.
Поки м’яч більше
у команди Арди Турана, але без нагод біля воріт Панатінаїкоса. Захисники греків
високо зустрічають гравців групи атаки Шахтаря, намагаючись піймати їх в
офсайд.
Невертон та Еліас
спробували організувати першу атаку Шахтаря, але в Кауана виштовхнули м’яч
захисники гостей.
МАТЧ РОЗПОЧАВСЯ!
Шахтар: Різник, Тобіас, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Марлон Гомес, Аліссон, Бондаренко, Очеретько, Невертон, Еліас
Панатінаїкос: Драговскі, Коцірас, Палмер-Браун, Туба, Кірьякопулос, Максимович, Черін, Чірівелья, Тете, Пельїстрі, Свідерський
Нагадаємо, перший поєдинок команди завершили внічию 0:0.