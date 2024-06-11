Шахтар намагався придбати чергового таланта з Бразилії

Шахтар робив пропозицію Сан-Паулу щодо 17-річного вінгера Енріке Кармо.

Про це повідомляє Globo.com.

За інформацією джерела, бризильський клуб відмовив "гірникам". Директор Сан-Паулу з футболу Карлос Бельмонте пояснив, чому "триколорні" вирішили не продавати Кармо та Вілліама Гомеша, яким цікавилася Рома:

"У нас були дуже схожі пропозиції щодо обох гравців. Ми вважаємо, що спочатку потрібно заграти їх за першу команду, побачити, як вони грають, щоб зрозуміти, наскільки коштовними вони можуть бути. Хлопці щодня всіх зачаровують, у них велике майбутнє, але зараз ми спокійні", — сказав Бельмонте.

Енріке Кармо вже потрапляв у заявку першої команди Сан-Паулу на кубковий матч, але ще не дебютував.

Нагадаємо, напередодні гендиректор Шахтаря Сергій Палкін заявив, що клуб не продасть Георгія Судакова менш ніж за 50 мільйонів євро.