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Шахтар готує трансфер захисника Хайдука

Олександр Булава — 29 січня 2025, 23:21
Шахтар готує трансфер захисника Хайдука
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Донецький Шахтар зробив першу пропозицію Хайдуку щодо трансферу центрального захисника Домініка Прпіча.

Про це повідомляє Jutarnji List.

Гравцем окрім українського клубу цікавиться також німецький Гамбург. Зазначається, що його відхід не буде проблемою для Хайдука, тому клуб готовий розглянути його продажу.

Також раніше до 20-річного хорвата проявляли інтерес іспанські клуби.

У поточному сезоні Прпіч провів за Хайдук 17 матчів, в яких віддав 2 асисти. Також він залучається до молодіжної збірної Хорватії U-21, за яку провів 5 матчів.

Раніше повідомлялося, що матч з Боруссією Дортмунд у Лізі чемпіонів стане останнім для півзахисника донецького Шахтаря Тараса Степаненка.

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