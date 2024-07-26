Шахтар поступився Динамо Загреб у товариському матчі
— 26 липня, 21:52
Шахтар в контрольному матчі поступився хорватському Динамо Загреб.
Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол на рахунку Баковича, який після швидкої контратаки розібрався з голкіпером "гірників" на 67-й хвилині гри.
Товариський матч
26 липня
Динамо Загреб — Шахтар Донецьк 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 67 Бакович
Стартовий склад Шахтаря: Твардовський, Вінісіус, Грам, Франьїч, Педро Енріке, Назарина, Педріньйо, Глущенко, Швед, Невертон, Егіналду.
У суботу, 27 липня, команди зіграють знову. Початок спарингу – о 20:00 за київським часом.
Нагадаємо, напередодні Шахтар мінімально програв англійському Іпсвічу в контрольному матчі.