У Динамо пояснили небагатослівність Шовковського після матчу з Реал Сосьєдадом

Пресаташе київського Динамо Андрій Шахов заявив, що головний тренер Олександр Шовковський не бойкотував пресконференцію після матчу з Реал Сосьєдадом (0:3).

Про це Шахов розповів у Facebook.

"Шовковський не бойкотував пресконференцію, як пише ряд українських ЗМІ. Головний тренер Динамо прийшов на зустріч із журналістами й відповів на єдине запитання, що пролунало в залі.

Підкреслюю – пресконференція була коротка виключно через відсутність запитань в аудиторії", – розповів Шахов.