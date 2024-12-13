У Динамо пояснили небагатослівність Шовковського після матчу з Реал Сосьєдадом
Олександр Шовковський
ФК Динамо
Пресаташе київського Динамо Андрій Шахов заявив, що головний тренер Олександр Шовковський не бойкотував пресконференцію після матчу з Реал Сосьєдадом (0:3).
Про це Шахов розповів у Facebook.
"Шовковський не бойкотував пресконференцію, як пише ряд українських ЗМІ. Головний тренер Динамо прийшов на зустріч із журналістами й відповів на єдине запитання, що пролунало в залі.
Підкреслюю – пресконференція була коротка виключно через відсутність запитань в аудиторії", – розповів Шахов.
Нагадаємо, на пресконференції Шовковський розповів про настанови команді перед другий таймом.