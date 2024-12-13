Зробив зауваження після першого тайму: небагатослівний Шовковський – про поразку від Реал Сосьєдада

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський дав короткий коментар після поразки від Реал Сосьєдада (0:3) у 6 турі Ліги Європи.

Цитує наставника пресслужба киян.

"Що сказав гравцям після першого тайму? Зробив зауваження з приводу тих моментів, які у нас були, і сказав, щоб ми грали так, як спочатку домовлялися", – розповів Шовковський.

Українська команда зазнала шостої поспіль поразки в турнірі й залишається на останньому рядку в турнірній таблиці.

Також Динамо стали першою і поки єдиною командою, що достроково втратила шанси на вихід в наступний етап Ліги Європи сезону-2024/25.