Зробив зауваження після першого тайму: небагатослівний Шовковський – про поразку від Реал Сосьєдада
Олександр Шовковський
ФК Динамо
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський дав короткий коментар після поразки від Реал Сосьєдада (0:3) у 6 турі Ліги Європи.
Цитує наставника пресслужба киян.
"Що сказав гравцям після першого тайму? Зробив зауваження з приводу тих моментів, які у нас були, і сказав, щоб ми грали так, як спочатку домовлялися", – розповів Шовковський.
Українська команда зазнала шостої поспіль поразки в турнірі й залишається на останньому рядку в турнірній таблиці.
Також Динамо стали першою і поки єдиною командою, що достроково втратила шанси на вихід в наступний етап Ліги Європи сезону-2024/25.