Шацьких назвав імовірні причини поразки Динамо у матчі проти Лаціо в Лізі Європи

Колишній нападник Динамо Максим Шацьких вважає, що переїзди забирають у київського Динамо багато сил, саме тому це впливає на якісь гри у матчах, зокрема у поєдинку проти італійського Лаціо (0:3) у Лізі Європи.

Його слова передає Динамоманія.

"Яким уроком ця гра може стати? Ніяким уроком… Я повторюся, що хлопці старалися робити те, що вони можуть на цей момент. Вони ж не сиділи в глухій обороні та не підбивалися в аут. Вони створювали якісь моменти, підходи, епізоди. Те, що не забили, – так, буває таке. Повторюся, це індивідуальна майстерність. Старалися тримати гру під контролем.

Переїзди та перельоти, повірте, забирають багато сил та енергії. Дороги неблизькі зараз, тож зараз повернуться в чемпіонат і треба бути їхати назад. Це все забирає сили", – сказав фахівець.