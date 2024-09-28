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Шацьких назвав імовірні причини поразки Динамо у матчі проти Лаціо в Лізі Європи

Андрій Яросименко — 28 вересня, 08:17
Шацьких назвав імовірні причини поразки Динамо у матчі проти Лаціо в Лізі Європи

Колишній нападник Динамо Максим Шацьких вважає, що переїзди забирають у київського Динамо багато сил, саме тому це впливає на якісь гри у матчах, зокрема у поєдинку проти італійського Лаціо (0:3) у Лізі Європи.

Його слова передає Динамоманія.

"Яким уроком ця гра може стати? Ніяким уроком… Я повторюся, що хлопці старалися робити те, що вони можуть на цей момент. Вони ж не сиділи в глухій обороні та не підбивалися в аут. Вони створювали якісь моменти, підходи, епізоди. Те, що не забили, – так, буває таке. Повторюся, це індивідуальна майстерність. Старалися тримати гру під контролем.

Переїзди та перельоти, повірте, забирають багато сил та енергії. Дороги неблизькі зараз, тож зараз повернуться в чемпіонат і треба бути їхати назад. Це все забирає сили", – сказав фахівець.

Нагадаємо, раніше про причини поразки розповіли Віталій Косовський, Владислав Кабаєв та Георгій Бущан. Вони вважають, що різниця між УПЛ та топовими лігами Європи стала ключовим фактором поразки киян.

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