Барселона домовилася про перехід воротаря Еспаньйола

Воротар Еспаньйола Хоан Гарсія домовився про перехід в іншу каталонську команду – Барселону.

Про це повідомляє інсайдер Бен Джейкобс.

"Блаугранас" планують активувати пункт у контракті гравця про викуп, який оцінюється у 25 млн євро.

Окрім Барселони Гарсією цікавиться Арсенал, Астон Вілла та Манчестер Юнайтед, однак іспанський клуб є фаворитом у боротьбі за воротаря.

Espanyol keeper Joan García had agreed terms with Barcelona, who plan to trigger his €25m clause.



Arsenal, Aston Villa and Manchester United have all had García on their radar, but Barcelona are now frontrunners.🧤 pic.twitter.com/zywuAy3C2E — Ben Jacobs (@JacobsBen) May 31, 2025

Раніше повідомлялося, що Хоан Гарсія може перейти в мадридський Реал та стати заміною Андрію Луніну, який виконує роль дублера Тібо Куртуа.

У поточному сезоні Гарсія провів 38 матчів у всіх турнірах, пропустив 51 м’яч та 8 разів залишав ворота сухими. Його орієнтовна трансферна вартість оцінюється у 20 мільйонів євро.