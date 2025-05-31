Барселона домовилася про перехід воротаря Еспаньйола
Хоан Гарсія
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Воротар Еспаньйола Хоан Гарсія домовився про перехід в іншу каталонську команду – Барселону.
Про це повідомляє інсайдер Бен Джейкобс.
"Блаугранас" планують активувати пункт у контракті гравця про викуп, який оцінюється у 25 млн євро.
Окрім Барселони Гарсією цікавиться Арсенал, Астон Вілла та Манчестер Юнайтед, однак іспанський клуб є фаворитом у боротьбі за воротаря.
Раніше повідомлялося, що Хоан Гарсія може перейти в мадридський Реал та стати заміною Андрію Луніну, який виконує роль дублера Тібо Куртуа.
У поточному сезоні Гарсія провів 38 матчів у всіх турнірах, пропустив 51 м’яч та 8 разів залишав ворота сухими. Його орієнтовна трансферна вартість оцінюється у 20 мільйонів євро.