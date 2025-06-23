Севілья оцінила центрбека у 35 млн євро

Севілья визначилась з ціною на центрального захисника Лоїка Баде через зацікавленість декількох клубів Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Іспанський клуб хоче отримати за потенційний продаж гравця 35 мільйонів євро. Наразі імена клубів не називаються.

Чинна угода гравця розрахована до літа 2029 року. Він виступає за Севілью з 2023 року, коли перейшов з Ренна спочатку на правах оренди, а згодом його контракт викупили за 12 млн євро.

Напередодні Севілья призначила нового головного тренера, яким став аргентинський фахівець Матіас Алмейда.

Контракт із 51-річним тренером розрахований на два роки – до літа 2027 року. На посаді головного тренера Севільї Алмейда замінив Хоакіна Капарроса, який очолював команду з квітня поточного року.