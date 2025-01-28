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Севілья підписала нападника Монпельє

Володимир Максименко — 28 січня 2025, 14:52
Севілья підписала нападника Монпельє
Акор Адамс
Севілья

Севілья оголосила про підписання нападника Монпельє Акора Адамса.

Про це інформує пресслужба "нервіонців".

Контракт підписано до літа 2029 року. За свого футболіста французький клуб отримав 5,5 млн євро.

У сезоні-2024/25 Адамс зіграв 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив три голи та ще тричі асистував партнерам.

Зазначимо, що це перший зимовий трансфер клубу.

Раніше повідомлялось, що ексфутболіст Севільї вирішив завершити професійну кар'єру.

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