Легенда Севільї підпише з клубом довічний контракт

Хесус Навас та Севілья домовилися про підписання довічного контракту.

Про це іспанський клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

За умовами угоди, до кінця 2024 року 38-річний захисник захищатиме кольори рідної команди в якості гравця, після чого обійме посаду у структурі клубу.

Навас провів у Севільї 17 сезонів, протягом яких відіграв 688 матчів — це абсолютний рекорд в історії "нервіонців". Хесус допоміг команді 4 рази виграти Лігу Європи, двічі — Кубок Іспанії, і ще по разу Суперкубок УЄФА та Суперкубок Іспанії.

Зазначимо, що у 2013-2017 роках іспанець пограв за Манчестер Сіті. У складі збірної Іспанії він став чемпіоном світу-2010, а також виграв Євро-2012 в Україні та Польщі.