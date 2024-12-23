Ніколи у житті не бачив нічого подібного: Навас – про останній матч у кар’єрі

Захисник Севільї та збірної Іспанії Хесус Навас прокоментував прощальну церемонію на Сантьяго Бернабеу на честь його останнього матчу у кар’єрі.

Слова зіркового гравця передає Marca.

"Ніколи у житті не бачив нічого подібного на полі суперника. В останні кілька хвилин я не бачив нічого – дивився вниз, згадуючи всі ті моменти, що я пережив, радість, яку я подарував Севільї і збірній Іспанії", – заявив іспанець.

Легенда Севільї згадав приємні моменти зі свого футбольного шляху та наголосив, що вони були безцінними.

"Було багато моментів і багато радості. Я залишаюся наодинці з людьми, які говорять мені це, з усім, чого я досяг… Я завжди був таким. Це і привело мене сюди - цінності, які я хотів перенести і в збірну", – розповів Хесус Навас.

Хесус Навас – вихованець Севільї. Під час кар’єри він виступав за андалусійський клуб та Манчестер Сіті. Зірковий гравець загалом провів 982 за клуби та збірну, забив 55 голів та віддав 154 асисти.

Нещодавно, легенда Севільї провів останній домашній матч за клуб.