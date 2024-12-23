Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ніколи у житті не бачив нічого подібного: Навас – про останній матч у кар’єрі

Микита Павлів — 23 грудня 2024, 11:48
Ніколи у житті не бачив нічого подібного: Навас – про останній матч у кар’єрі
Хесус Навас та Лука Модріч
Real Madrid CF

Захисник Севільї та збірної Іспанії Хесус Навас прокоментував прощальну церемонію на Сантьяго Бернабеу на честь його останнього матчу у кар’єрі.

Слова зіркового гравця передає Marca.

"Ніколи у житті не бачив нічого подібного на полі суперника. 

В останні кілька хвилин я не бачив нічого – дивився вниз, згадуючи всі ті моменти, що я пережив, радість, яку я подарував Севільї і збірній Іспанії", – заявив іспанець.

Легенда Севільї згадав приємні моменти зі свого футбольного шляху та наголосив, що вони були безцінними.

"Було багато моментів і багато радості. Я залишаюся наодинці з людьми, які говорять мені це, з усім, чого я досяг… Я завжди був таким. Це і привело мене сюди - цінності, які я хотів перенести і в збірну", – розповів Хесус Навас.

Хесус Навас – вихованець Севільї. Під час кар’єри він виступав за андалусійський клуб та Манчестер Сіті. Зірковий гравець загалом провів 982 за клуби та збірну, забив 55 голів та віддав 154 асисти.

Нещодавно, легенда Севільї провів останній домашній матч за клуб.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Навас Реал Мадрид Севілья Збірна Іспанії з футболу

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Гольова "перестрілка" Леганеса з Вільярреалом, Бетіс та Райо Вальєкано поділили очки у 18 турі Ла Ліги
Я мав рацію: Анчелотті оцінив гру Мбаппе у матчі проти Севільї
Реал здобув 4 перемоги в 5 останніх матчах
Легенда Севільї зіграв свій останній матч у кар'єрі
Гол Мбаппе допоміг Реалу обіграти Севілью, Валенсія та Алавес не виявили сильнішого у 18 турі Ла Ліги

Останні новини