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Ветеран збірної Іспанії зізнався, що роками грає з травмою стегна

Игорь Чернявский — 14 липня, 16:17
Ветеран збірної Іспанії зізнався, що роками грає з травмою стегна

Захисник Севільї та збірної Іспанії Хесус Навас має хронічну травму стегна.

Про це він розповів на пресконференції перед фіналом Євро-2024, у якому Навас та компанія зіграють проти Англії. Слова 38-річного фулбека наводить офіційний сайт УЄФА.

"Я граю з травмою стегна вже чотири чи п'ять років, але емоції від виступів за Севілью та свою країну – це все, що для мене важливо. Головне – викладатися до останнього дня.

Я дуже пишаюся тим, що залишився тією ж простою людиною, якою був на початку. І я дуже вдячний своїй дружині та своїм дітям", — сказав Навас.

Напередодні Хесус анонсував, що матч проти Англії стане останнім у його міжнародній кар’єрі.

У травні Навас підписав із Севільєю довічний контракт, за яким він завершить ігрову кар’єру наприкінці року, після чого обійме посаду у структурі клубу.

Навас Севілья Збірна Іспанії з футболу Євро-2024

Навас

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