Права рука президента Тоттенгема покинула команду після 20 років у клубі

Донна-Марія Каллен, права рука президента лондонського Тоттенгема Даніеля Леві, покинула команду.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Каллен останні 20 років перебувала на посаді члена правління. Саме вона займалася редизайном емблеми та брендингу Тоттенгема. У коментарі вона розповіла, що після звільнення присвятить час сімї.

"Це було дуже важке рішення. Клуб був моїм життям протягом останніх трьох десятиліть. Я мала честь працювати з Деніелом, чиє бачення та енергія рухали клуб вперед, і з багатьма талановитими та чудовими колегами. Настав час приділити більше часу собі та своїй сім'ї", – сказала Каллен.

Президент Тоттенгема Леві також відреагував на цю новину, зазначивши, що йому буде дуже не вистачати підтримки своєї колеги.

Зауважимо, що Тоттенгем став переможцем Ліги Європи-2024/25, обігравши у фіналі Манчестер Юнайтед з рахунком 1:0. Завдяки цій перемозі клуб гарантував собі участь у Лізі чемпіонів наступного сезону.

Раніше стало відомо, що за підсумками кампанії клуб залишило чотири футболісти. Також команду може покинути головний тренер Анге Постекоглу.