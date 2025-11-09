Захисник Лечче зацікавив низку європейських топклубів
instagram.com/_tiago.gabriel_44/
Центральний захисник Лечче Тьягу Габріел зацікавив низку європейських топклубів.
Про це спортивний директор клубу заявив Football Italia.
За словами Панталео Корвіно, інтерес до 20-річного португальця зростає з кожним місяцем, який наближає футбольний світ до чергового трансферного вікна.
До того ж Ніколо Скіра підтвердив, що у послугах Габріела зацікавлені деякі команди АПЛ з чільної шістки.
Цього сезону центрбек зіграв 12 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол. Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 3 мільйони євро.
Раніше повідомлялось, що клуби АПЛ уважно стежать за молодою зіркою Реала.