Лаціо із 6-ма голами в матчі вирвав нічию з Торіно, Інтер розбив Кремонезе у 6-му турі Серії А

У суботу, 4 жовтня, чотирма матчами продовжився 6-й тур італійської Серії А сезону-2025/26.

Зокрема, у першому поєдинку ігрового дня Лаціо та Торіно зіграли внічию, влаштувавши гольову перестрілку із 6-ма голами.

Пізніше відбулося ще дві зустрічі, у яких Парма програла Лечче, а Інтер розгромив Кремонезе.

Закриватиме ігровий день протистояння між Аталантою та Комо.

Чемпіонат Італії – Серія А

6 тур, 4 жовтня

Лаціо – Торіно 3:3 (2:1)

Голи: 0:1 – 16 Сімеоне, 1:1 – 24 Канчелльєрі, 2:1 – 40 Канчелльєрі, 2:2 – 73 Адамс, 2:3 – 90+2 Коко, 3:3 – 90+13 Катальді (пен)

Парма – Лечче 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 38 Соттіль

Інтер – Кремонезе 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 6 Мартінес, 2:0 – 38 Бонні, 3:0 – 55 Дімарко, 4:0 – 57 Барелла, 4:1 – 87 Бонаццолі

21:45 Аталанта – Комо

