Стало відомо, хто прокоментує матч Наполі проти Роми з Довбиком у Серії А

Визначилися коментатори центральних матчів 23 туру італійської Серії А.

Про це повідомляє MEGOGO.

На матчі Рома – Наполі, який відбудеться 2 лютого, працюватимуть коментатори Володимир Звєров та Віталій Кравченко. О 21:20 розпочнеться студійне мовлення, а стартовий свисток пролунає о 21:45.

Також 2 лютого о 19:00 розпочнеться Дербі делла Мадонніна між Міланом та Інтером. Поєдинок коментуватимуть Володимир Кобельков та Сергій Лук'яненко.

Зазначимо, що лідером у чемпіонаті Італії наразі є Наполі, в якого 53 бали. Інтер поступається неаполітанцям трьома очками.

Нагадаємо, напередодні Рома перемогла Айнтрахт та кваліфікувалася до попереднього раунду плейоф Ліги Європи.

Підопічні Клаудіо Раньєрі фінішували 15 у підсумковій таблиці ЛЄ та зустрінуться з Порту за право грати в 1/8 фіналу.