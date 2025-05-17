Аталанта здобула вольову перемогу над Дженоа у передостанньому турі Серії А

У суботу, 17 травня, матчем між Дженоа та Аталантою стартував 37-й тур італійської Серії А з футболу.

Зустріч завершився вольовою перемогою "богеми" з рахунком 3:2.

Клуб Патріка Вієйра двічі по ходу поєдинку вів у рахунку, однак гості все ж змогли спочатку вирвати нічию, а під завершенн взагалі здобути перемогу.

Зазначимо, що для команди Гасперіні цей матч особливо нічого вже не визначав, бергамаски не піднімуться та не опуститься нижче 3-го місця, гарантувавши собі місце у Лізі чемпіонів з наступного сезону.

"Грифони" також вже не вирішують ніяких завдань. Клуб не потрапив у єврокубкову зону, водночас і забезпечив собі прописку в еліті на наступний сезон.

Чемпіонат Італії – Серія А

37 тур, 17 травня

Дженоа – Аталанта 2:3 (1:0)

Голи: 1:0 – 37 Пінамонті, 1:1 – 47 Сулемана, 2:1 – 58 Пінамонті, 2:2 – 63 Мальдіні, 2:3 – 89 Ретегі

Раніше стало відомо, що нападник збірної України Артем Довбик не допоможе Ромі у двох останніх турах чемпіонату Італії.