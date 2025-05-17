Сезон завершено: стали відомі деталі травми Довбика

Нападник збірної України Артем Довбик не допоможе Ромі у двох останніх турах чемпіонату Італії.

Про це повідомив коментатор Сергій Лук'яненко.

Напередодні римський клуб не вніс форварда у список гравців на матч з Міланом. Однак через ушкодження гравець також не зможе зіграти в останньому турі проти Торіно.

Також через травму Довбик не зіграє за збірну України у Турнірі чотирьох націй, який відбудеться у червні в Канаді.

"Сезон для нашого нападника вже завершено. Бажаємо якнайшвидшого одужання і гарної підготовки до наступного", – розповів Лук'яненко.

Нагадаємо, у неділю, 18 травня, Рома у 37 турі Серії А прийме Мілан, початок матчу – о 21:45 за київським часом. Для обох команд ця гра буде вкрай важливою з точки зору боротьби за місце в Лізі чемпіонів.

У поточному сезоні на рахунку Довбика 17 голів і 4 асисти у 45 матчах за Рому в усіх турнірах. Раніше повідомлялося про інтерес до українця з боку Бетиса.