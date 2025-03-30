Фіорентина перемогла Аталанту, Кальярі розгромив Монцу в 30 турі Серії А

У неділю, 30 березня, в італійській Серії А чотирма матчами продовжився 30-й тур Серії А.

Так, у перших двох зустрічах Кальярі розгромив Монцу, а Фіорентина перемогла Аталанту. Поразка "богині" значно похитнула її становище на 3-й сходинці турнірної таблиці, так як відрив від 4-ї Болоньї складає тепер всього 2 залікових бали.

Також клуб втратив можливість зрівнятися по очкам з Наполі, який наразі другий, втім, свою гру ще не зіграв.

У ще двох поєдинках ігрового дня Інтер зіграє проти Удінезе, а Наполі прийме Мілан.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А

30 тур, 30 березня

Кальярі – Монца 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 49 Віола, 2:0 – 73 Гаетано, 3:0 – 90+2 Лувумбу

Фіорентина – Аталанта 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 45 Кін

19:00 Інтер – Удінезе

– Удінезе 21:45 Наполі – Мілан

Нагадаємо, вчора 29 березня, відбулося також чотири матчі 30 туру. Зокрема, Рома завдяки голу Артем Довбика перемогла Лечче.