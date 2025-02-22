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Удінезе з мінімальним рахунком здолав Лечче у стартовому матчі 26 туру Серії А

Олексій Мурзак — 22 лютого 2025, 00:57
Удінезе з мінімальним рахунком здолав Лечче у стартовому матчі 26 туру Серії А

21 лютого стартував 26-й тур італійської Серії А, у першому матчі якого Удінезе на виїзді переміг Лечче.

Зустріч завершилася із рахунком 1:0.

Завдяки цій перемозі Удінезе закріпив своє становище на 10-й сходинці турнірної таблиці, набравши 36 очок.

Лечче після після поразки не зміг відірватися від зони вильоту. Наразі команда посідає 15 сходинку (25 залікових балів).

Чемпіонат Італії – Серія А
26 тур, 21 лютого

Лечче – Удінезе 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 32 Лукка

Нагадаємо, 17 лютого Дженоа вдома обіграла Венецію у заключному матчі 25 туру італійської Серії А. Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Голами наприкінці зустрічі відзначились нападники Андреа Пінамонті та Максвелл Корне.

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Лечче

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