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Дженоа вирвав нічию в Комо у 12 турі Серії А

Станіслав Лисак — 7 листопада 2024, 23:43
Дженоа вирвав нічию в Комо у 12 турі Серії А

Дженоа в домашньому матчі зіграв у нічию з Комо в межах 12 туру італійської Серії А.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1. Господарям поля вдалося відігратися на 93-й хвилині поєдинку завдяки голу Алессандро Вольякко.

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Чемпіонат Італії – Серія А
12 тур, 7 листопада

Дженоа – Комо 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 17 Да Кунья, 1:1 - 90+2 Вольякко

Раніше повідомлялося, що клуб Руслана Малиновського може незабаром отримати нового власника. Нагадаємо, що український півзахисник почав процес відновлення після моторошної травми гомілкостопа.

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