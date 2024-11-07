Дженоа вирвав нічию в Комо у 12 турі Серії А
Дженоа в домашньому матчі зіграв у нічию з Комо в межах 12 туру італійської Серії А.
Поєдинок завершився з рахунком 1:1. Господарям поля вдалося відігратися на 93-й хвилині поєдинку завдяки голу Алессандро Вольякко.
Чемпіонат Італії – Серія А
12 тур, 7 листопада
12 тур, 7 листопада
Дженоа – Комо 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 17 Да Кунья, 1:1 - 90+2 Вольякко
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