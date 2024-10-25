Удінезе та Торіно розпочали 9 тур Серії А з перемог

У п’ятницю, 25 листопада двома матчами стартував 9 тур Серії А. Удінезе та Торіно здобули перемоги над Кальярі та Комо відповідно.

Кальярі з 30-ї хвилини матчу про Удінезе грав у меншості – другу жовту картку отримав Антуан Мукумбу. Господарі скористалися цим, забивши по голу в кожному з таймів.

Перемогу Торіно над Комо приніс влучний удар 19-річного шведського нападника Аліу Ніє у другому таймі.

Чемпіонат Італії – Серія А

25 жовтня, 9 тур

Удінезе – Кальярі – 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Лукка 38, 2:0 – 78 Девіс

Торіно – Комо – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 75 Ніє

Удінезе завдяки перемозі над Кальярі набрав 16 очок і піднявся на четверте місце в турнірній таблиці Серії А. Торіно з 14 балами тепер замикає топ-6.

У суботу, 26 жовтня мав відбутися матч Болонья – Мілан, проте його перенесли на зиму через важкі погодні умови в Емілія-Романьї.