Кремонезе та Удінезе не виявили сильнішого в заключному матчі 7 туру Серії А

Олексій Мурзак — 20 жовтня 2025, 23:37
У понеділок, 20 жовтня, відбувся заключний матч 7 туру італійської Серії А з футболу сезону-2025/26, в якому Кремонезе вдома зіграв унічию з Удінезе.

Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

Господарі швидко відкрили рахунок на 4-й хвилині матчу, однак втримати перевагу їм вдалося лише на тайм. На початку другої 45-хвилинки гості зрівняли рахунок, а більше команди забити не змогли.

Чемпіонат Італії – Серія А
7 тур, 20 жовтня

Кремонезе – Удінезе 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 4 Тарраччано, 1:1 – 51 Дзаньоло

Турнірна таблиця Серії А сезону-2025/26

Вчора, 19 жовтня, в межах туру відбулося 5 матчів.

