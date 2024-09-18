Агуеро вдруге став батьком: Колишній форвард Манчестер Сіті нарешті показав свою дитину

Серхіо Агуеро та його кохана, модель Софі Кальцетті, стали батьками. В них народилась донька Ольвія. Для гравця це друга дитина – він також має 15-річного сина Бенджаміна від попередніх стосунків із Джанінною Марадоною, донькою легендарного аргентинського футболіста Дієго Марадони.

Про свою вагітність пара повідомила ще в березні 2024 року через соціальні мережі. І вже 13 вересня вони оголосили про народження Олівії в Instagram.

Читайте також : Захисник Динамо став батьком

Пара декілька днів не наважувалася показувати обличчя дитини, закриваючи його смайликами, але зірковий форвард нарешті порадував своїх прихильників милими фото.

Агуеро з донькою Instagram

Донька Агуеро Instagram

Нагадаємо, Серхіо Агуеро завершив свою футбольну кар'єру у 2021 році у віці 33 років через проблеми із серцем. Незважаючи на передчасний відхід зі спорту, Агуеро залишається в історії як один із найкращих нападників англійської Прем'єр-ліги, забивши 184 голи.

Зараз аргентинець займається розвитком кіберспорту, вкладаючи величезні гроші у власну команду з CS2.