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Тренерський штаб Реброва вирішив не випускати Мудрика проти Албанії — Бурбас

Руслан Травкін — 7 вересня, 08:55
Тренерський штаб Реброва вирішив не випускати Мудрика проти Албанії — Бурбас
Михайло Мудрик
t.me/uafukraine/6693

Вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик не зіграє за збірну України проти Албанії у 1 турі Ліги націй.

Про це повідомляє Ігор Бурбас.

За інформацією журналіста, Михайло пропустив передматчеве тренування збірної України через невелике ушкодження. Тренерський штаб прийняв рішення не використовувати гравця у сьогоднішній грі.

У складі Челсі Михайло у сезоні-2024/2025 провів 4 матчі, у яких зумів відзначитися однією результативною передачею. У складі збірної на його рахунку 2 голи за 23 зустрічі.

Нагадаємо, Чемпіон підготував прогноз на поєдинок Україна — Албанія. Матч відбудеться на "Epet Arena" в столиці Чехії, Празі. Початок — о 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію ТУТ.

Ігор Бурбас Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Збірна Албанії з футболу Михайло Мудрик

Михайло Мудрик

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