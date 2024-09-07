Збірна України — збірна Албанії: прогноз Чемпіона на матч Ліги націй

Сьогодні, 7 вересня, збірна України з футболу зіграє проти Албанії в 1 турі Ліги націй УЄФА дивізіону B. Поєдинок відбудеться на "Epet Arena" в столиці Чехії, Празі. Початок — о 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію ТУТ.

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Редакція Чемпіона традиційно зробила свої прогнози на матч. А чи мали редактори та журналісти рацію, побачимо вже незабаром.

Прогноз Чемпіона

Микола Дендак, перемога України 2:0

Можливо я й досі зачарований роботою Сергія Реброва у клубному футболі, але для мене цей склад та цей тренер є найсильнішими, якщо не за всю історію збірної, то за останні 15 років так точно.

А тому в мене немає жодних аргументів, щоб бодай припустити втрату очок у матчі з Албанією. Але це все за умови, що збірна серйозно підійде до цієї гри. А з огляду на отриманий урок на Євро-2024, передумови для цього є.

Станіслав Лисак, перемога України 3:1

Збірна України має реабілітуватися перед уболівальниками після не найвдалішого виступу на чемпіонаті Європи. Очікую від футболістів більше спортивної злості та позитивного результату — 3:1.

Андрій Яросименко, перемога України 2:1

Після провального виступу на Євро-2024 у збірної України є чудовий шанс показати, що це була випадковість, а не закономірність. Ліга націй стає для підопічних Реброва таким собі "маленьким мундіалем", де команда повинна зробити все можливе, вичавити із себе максимум, та здолати суперників.

Втім, першою опоненткою "синьо-жовтих" стане Албанія. Команда, яка не вийшла зі своєї групи, але, ця група була чи не найсильнішою: бронзова призерка ЧС-2022 Хорватія, переможниця Євро-2020 Італія та переможниця Євро-2024 (що сталося пізніше) Іспанія.

Албанці показували хорошу гру, створювали моменти, були незручними для опонентів. Зроблю ставку на Україну, адже хочеться вірити, що українська команда справді готова виступити на всі 100%, змусивши України відкинути всі сумніви. Моя думка: перемога України 2:1.

Олександр Булава, перемога України 3:1

Сподіваюся, що гравці збірної України хочуть реабілітуватися після провалу на Євро-2024. Тож очікую потужного старту від "синьо-жовтих" та загалом гри "першим номером" впродовж всього поєдинку. Прогноз — перемога України 3:1.

Максим Салівон, перемога України 2:1

Перший матч національної команди після Євро є довгоочікуваним. Однак на ділі вимагати від команди Сергія Реброва надто багато не варто. "Синьо-жовті" зібралися по тривалій паузі, будуть не в оптимальному складі, й при цьому здорові лідери команди у доброму гуморі теж далеко не всі.

Та ще й у протистоянні з суперником, який уміє "кусатися". Так-так, ця Албанія палки в колеса номінально більш сильним суперникам вставляти уміє, що якнайкраще показали матчі на тому ж Євро. Там албанці як Іспанії, так і команді Італії програли мінімально, а в Хорватії залікові бали узагалі відібрали.

Не думаю, що в сенсі знаходження ключів до воріт такої укріпленої фортеці, як Албанія, Україна чимось здивує. А тому мінімальна перемога "синьо-жовтих" — максимум, на який може розраховувати колектив Реброва.

Руслан Травкін, перемога України 1:0

Матч буде не легким, проте "синьо-жовті" обов'язково наберуть три очки у цій грі. Вірю, що команда Реброва не пропустить, а свій гол, хоч і буде відсутній Довбик, таки заб'є.

Богдан Войченко, перемога України 1:0

Без Довбика в атаці буде вкрай важко, крім того, не зрозуміло у яких кондиціях зараз наша збірна. На папері все виглядає так, наче ми маємо впевнено перемагати суперника, але це футбол і легкої прогулянки може не статися. Вірю в перемогу наших хлопців, але "на тоненького". 1:0 буде доволі гарним результатом, але що більше голів, то краще.

Соломія Романчук, перемога України 3:1

Для збірної України розпочинається ще один важливий турнір в контексті виходу на чемпіонат світу. На мою думку, збірну Албанії не варто недооцінювати, бо, як показує практика — зі слабшими грати складніше. Вірю, що відсутність Артема Довбика не позначиться на грі, проте, інтуїція підказує, що один гол наша команда таки пропустить. Прогнозую 3:1 на користь підопічних Реброва.

Володимир Кук, перемога України 2:0

Перший матч — це завжди нерви і біль. Гра для підопічних Реброва буде важкою, а от її підсумковий результат буде залежати від того, наскільки швидко вдасться включитись у гру. У подібних прогнозах неможливо бути об'єктивним. Але вірю в Україну і перемогу 2:0. Думаю, що відзначиться Яремчук.

Зауважимо, що за версією бейтингового оператора FAVBET збірна України є явним фаворитом протистояння з Албанією. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч Україна — Албанія:

Перемога України — 1,78;

Нічия — 3,70;

Перемога Албанії — 5,00.

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