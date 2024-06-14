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Ребров: По обличчях гравців бачу, наскільки вони мотивовані

Игорь Чернявский — 14 червня, 17:05
Ребров: По обличчях гравців бачу, наскільки вони мотивовані

Головний тренер збірної України Сергій Ребров вважає, що через ситуацію в країні його підопічним зараз не потрібна додаткова мотивація, вони і так все розуміють.

Про це він розповів у інтерв’ю пресслужбі УЄФА.

"Гравців збірної України зараз не потрібно мотивувати. Коли в країні триває війна, то хлопці й так розуміють, якою відповідальністю є гра за національну команду. Це дійсно дуже велика мотивація.

Іноді ми говоримо про це, але я бачу по обличчях гравців, по їхньому ставленню до тренувального процесу і матчів, наскільки вони мотивовані. Це стосується абсолютно всіх гравців, які приїжджають у табір збірної", — сказав Ребров.

Нагадаємо, в межах підготовки до Євро-2024 збірна України провела три товариські матчі. У першому спарингу українці зіграли внічию з Німеччиною, в другому поступилися Польщі, а в третьому розгромно перемогли Молдову.

На груповому етапі команда Сергія Реброва зіграє проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

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