Ковалець: У грі з Партизаном Динамо виглядало солідно

Український тренер Сергій Ковалець заявив, що Динамо виглядало солідніше у грі 2 етапу кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25 проти Партизана.

Його слова передає Tribuna.com.

"Не дивлячись на те, яким був Партизан у вчорашньому матчі, хотів би відзначити гру Динамо. Вони виглядали солідно. Зрозуміло, що для того, аби вийти в основну сітку етапу Ліги чемпіонів, потрібно більше зусиль – адже там будуть сильніші клуби. Тож є ще над чим працювати. У вчорашньому матчі були хороші емоції. Динамівці переграли команду, яка їздила до росії. Весь світ туди не їздить, УЄФА виключила всі російські клуби, а ФІФА збірну від участі у матчах під їхньою егідою через розв’язану війну в Україні. А серби їдуть і розповідають, що ми браття – і українці, і росіяни. Тому результат вчорашнього матчу вдвічі приємніший для наших вболівальників, для України та для захисників нашої держави, які воюють на передовій," — сказав Сергій.

Нагадаємо, "біло-сині" розгромили сербський Партизан з рахунком 6:2. Матч-відповідь відбудеться 31 липня в Белграді.

Напередодні сербський клуб значно підвищив градус протистояння після того, як поїхав на товариський турнір у країну-терористку. Раніше головний тренер Партизана Александар Станоєвич порівняв київське Динамо з московським.

Перед матчем головний тренер киян Олександр Шовковський повідомив, що Динамо відмовилося від всіх офіційних заходів, та сказав, що дії Партизана не є дружніми щодо України.