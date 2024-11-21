Селезньов: У Туреччині мене обожнювали

Колишній форвард збірної України Євген Селезньов пригадав період кар'єри, коли він виступав у Туреччині, де грав за Акхісарспор, Карабюкспор та Бурсаспор.

Цитує гравця sport-express.ua.

39-річний ексфутболіст зазначив, що його тепло прийняти у країні та часто вгощали гостинцями.

"Період у Туреччині – дуже хороший досвід. Інша країна з взагалі іншим розумінням та сприйняттям футболу. І коли я потрапив до Туреччини, був потрібен час для адаптації. Для турецьких чоловіків у житті існують дві речі: політика та футбол. Тамтешні люди дуже імпульсивні, що мені дуже подобалося. Поступово звик, ми виграли Кубок і Суперкубок. Дуже приємно там було грати, мені такий стиль подобається, коли все спрямовано на атаку, грають для глядачів. Можливо, через притаманну імпульсивність я швидко став там своїм. Особливо у Бурсаспорі. Там фантастичні фанати. Місто дуже футбольне.

Коли програєш, у Туреччині краще не ходити по вулиці. Це не жарт. Був випадок ще до мого приїзду туди: воротар пропустив три голи, так фанати прийшли до нього додому, витягнули й віддячили. Мене там дуже любили. Після гри міг вийти на ринок — повертався з 3−4 повними торбами. Давали все, що могли: овочі, лаваші, кебаби. І відмовлятися було не можна, адже люди дійсно живуть цим", – розповів гравець.

Селезньов зізнався, що намагався вивчити турецьку мову, аби краще розуміти місцевих мешканців.

"Трохи вивчив турецьку мову. Не можна не вивчати мову країни, в якій перебуваєш. Це — неповага. Перше, що потрібно зробити у новій країні - вивчити мову, аби розуміти менталітет місцевих мешканців. Турецька мова дуже важка. Але коли спілкуєшся мовою місцевої команди, це змінює і ставлення до тебе. Ти демонструєш повагу до країни – і це є правильним", – сказав Селезньов.

Нагадаємо, нападник завершив професійну кар'єру у травні 2023 року. Останнім його професійним клубом був закарпатський Минай.

Форвард є третім найкращим бомбардиром в історії чемпіонату України. На його рахунку 117 голів. Другим йде Сергій Ребров (123), а рекорд належить Максиму Шацьких – 124.