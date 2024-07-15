Не на часі: Саутгейт чітко висловився щодо свого майбутнього у збірній Англії

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт вважає, що зараз не час ухвалювати рішення щодо його майбутнього в національній команді.

Про це він розповів у коментарі BBC.

"Зараз це не на часі. Мені потрібно поговорити з важливими людьми і дати собі трохи часу. Зіграти у ще одному фіналі... Це велика честь — мати таку можливість. Але зараз дуже важко пережити цю поразку", — сказав Саутгейт.

Гарет працює головним тренером збірної Англії вже майже 8 років. За цей час він двічі вивів команду у фінал Євро та одного разу — в півфінал чемпіонату світу.