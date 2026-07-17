Сарнавський після відходу з Лехії перейшов у казахстанський Іртиш

Український воротар Богдан Сарнавський став гравцем казахстанського Іртиша.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі переходу не розголошуються. За інформацією ТаТоТаке, угода з клубом вищого казахстанського дивізіону розрахована до кінця сезону.

Напередодні 32-річний голкіпер залишив польську Лехію, за яку виступав з літа 2023 року. Минулого сезону через травму зіграв лише в одному матчі. Також він виступав за Уфу, Ворсклу, Верес, Львів, Дніпро-1 та тель-авівський Хапоель.

Іртиш наразі перебуває на останньому місці у Вищій лізі чемпіонату Казахстану.

Раніше повідомлялося, що нападник Жирони та збірної України Владислав Ванат може продовжити кар'єру в Аяксі.