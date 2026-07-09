Сарнавський знайшов новий клуб після відходу з Лехії

Український воротар Богдан Сарнавський стане гравцем казахстанського Іртиша.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Перехід відбудеться на правах вільного агента, адже напередодні голкіпер залишив польську Лехію. Угода з клубом вищого казахстанського дивізіону розрахована до кінця сезону.

Сарнавський виступав за Лехію з літа 2023 року, але минулого сезону через травму зіграв лише в одному матчі. Також він виступав за Уфу, Ворсклу, Верес, Львів, Дніпро-1 та тель-авівський Хапоель.

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