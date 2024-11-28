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Колишній форвард Баварії продовжить кар’єру в МЛС

Олег Дідух — 28 листопада 2024, 23:57
Колишній форвард Баварії продовжить кар’єру в МЛС
Ерік-Максім Шупо-Мотінг

Колишній нападник збірної Камеруну Ерік-Максім Шупо-Мотінг продовжить кар’єру в МЛС.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, він підпише контракт на два роки з Нью-Йорк Ред Буллз. Угода набере чинності в січні 2025 року.

35-річний форвард уже пройшов медогляд, всі деталі контракту узгоджені.

Шупо-Мотінг з липня поточного року знаходиться в статусі вільного агента. Попереднім його клубом була Баварія, кольори якої він захищав у 2020 – 2024 роках.

У липні повідомлялося про те, що Шупо-Мотінг може залишитися в Німеччині та підписати контракт с Майнцом.

У період з 2010 до 2023 року нападник провів 73 матчі за збірну Камеруну та відзначився у них 20 забитими голами. З командою брав участь у чемпіонатах світу 2014 та 2022 років.

Нью-Йорк Ред Буллс Шупо-Мотінг

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