Колишній форвард Баварії продовжить кар’єру в МЛС

Колишній нападник збірної Камеруну Ерік-Максім Шупо-Мотінг продовжить кар’єру в МЛС.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, він підпише контракт на два роки з Нью-Йорк Ред Буллз. Угода набере чинності в січні 2025 року.

35-річний форвард уже пройшов медогляд, всі деталі контракту узгоджені.

Шупо-Мотінг з липня поточного року знаходиться в статусі вільного агента. Попереднім його клубом була Баварія, кольори якої він захищав у 2020 – 2024 роках.

У липні повідомлялося про те, що Шупо-Мотінг може залишитися в Німеччині та підписати контракт с Майнцом.

У період з 2010 до 2023 року нападник провів 73 матчі за збірну Камеруну та відзначився у них 20 забитими голами. З командою брав участь у чемпіонатах світу 2014 та 2022 років.