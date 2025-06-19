Креспо очолив іменитий бразильський клуб
Ернан Креспо
ФК Сан-Паулу
Аргентинський фахівець Ернан Креспо призначений на посаду головного тренера Сан-Паулу.
Про це повідомляє пресслужба бразильського клубу.
Контракт розрахований на півтора року – до кінця грудня 2026 року. На посаді головного тренера Сан-Паулу 49-річний аргентинський фахівець замінив свого співвітчизника Луїса Субельдію, який працював із командою з квітня 2024 року.
Раніше Креспо вже очолював Сан-Паулу з лютого до жовтня 2021 року та привів команду до перемоги в чемпіонаті штату Сан-Паулу. Також аргентинець працював із такими командами як Модена, Банфілд, Дефенса і Хустісія, Аль-Духаїль і Аль-Айн.
З посади головного тренера Аль-Айна Креспо звільнили у листопаді минулого року, він працював із командою з листопада 2023 року.