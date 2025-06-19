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Креспо очолив іменитий бразильський клуб

Олег Дідух — 19 червня 2025, 15:13
Креспо очолив іменитий бразильський клуб
Ернан Креспо
ФК Сан-Паулу

Аргентинський фахівець Ернан Креспо призначений на посаду головного тренера Сан-Паулу.

Про це повідомляє пресслужба бразильського клубу.

Контракт розрахований на півтора року – до кінця грудня 2026 року. На посаді головного тренера Сан-Паулу 49-річний аргентинський фахівець замінив свого співвітчизника Луїса Субельдію, який працював із командою з квітня 2024 року.

Раніше Креспо вже очолював Сан-Паулу з лютого до жовтня 2021 року та привів команду до перемоги в чемпіонаті штату Сан-Паулу. Також аргентинець працював із такими командами як Модена, Банфілд, Дефенса і Хустісія, Аль-Духаїль і Аль-Айн.

З посади головного тренера Аль-Айна Креспо звільнили у листопаді минулого року, він працював із командою з листопада 2023 року.

Креспо Сан-Паулу

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