Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Саленко розкритикував виклик Шапаренка до збірної України

Володимир Варуха — 10 листопада 2025, 13:44
Саленко розкритикував виклик Шапаренка до збірної України
Микола Шапаренко

Колишній форвард Динамо та збірної України Олег Саленко висловив сумнів щодо доцільності виклику півзахисника киян Миколи Шапаренка до національної команди.

Про це повідомляє Meta.ua.

"Шапаренко хтось бачив останнім часом? Його викликали до збірної… За що? Що він такого зробив, щоб бути серед кращих футболістів країни?" – поставив питання Саленко.

У поточному сезоні Шапаренко провів 18 матчів, у яких забив два голи та віддав шість результативних передач. Динамо набрало 20 очок і посідає четверте місце в турнірній таблиці УПЛ.

Раніше Сергій Ребров оприлюднив склад збірної України на матчі кваліфікації у листопаді.

Збірна України Микола Шапаренко

Микола Шапаренко

Три гравці Динамо пропустять Класичне з Шахтарем у Кубку України, участь ще одного – під питанням
Оженились і пропали хлопці: Сабо розкритикував трьох талантів Динамо
Півзахисник Динамо потрапив до сфери інтересів низки європейських клубів – інсайдер
Одразу 6 основних гравців збірної України можуть не зіграти проти Франції у відборі на ЧС-2026
Гравці збірної України розважалися у потязі вікториною про Ісландію: акула, Ґудйонсен і "Гра престолів"

Останні новини