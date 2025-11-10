Саленко розкритикував виклик Шапаренка до збірної України

Колишній форвард Динамо та збірної України Олег Саленко висловив сумнів щодо доцільності виклику півзахисника киян Миколи Шапаренка до національної команди.

Про це повідомляє Meta.ua.

"Шапаренко хтось бачив останнім часом? Його викликали до збірної… За що? Що він такого зробив, щоб бути серед кращих футболістів країни?" – поставив питання Саленко.

У поточному сезоні Шапаренко провів 18 матчів, у яких забив два голи та віддав шість результативних передач. Динамо набрало 20 очок і посідає четверте місце в турнірній таблиці УПЛ.

Раніше Сергій Ребров оприлюднив склад збірної України на матчі кваліфікації у листопаді.