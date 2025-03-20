Спортинг оголосив про перехід двох футболістів у Челсі
Жеованні Кенда
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Вінгер Спортинга Жеованні Кенда та опорний півзахисник Даріо Ессугу стали гравцями лондонського Челсі.
Про це повідомляє пресслужба португальського колективу.
Кенда обійшовся "синім" у 52,2 млн євро, а за Ессугу представник АПЛ заплатив 22.2 млн.
У сезоні-2024/25 Жеованні зіграв 36 матчів за дорослу команду Спортинга, в яких забив один гол та віддав 6 результативних передач.
Ессугу наразі виступає за Лас-Пальмас на правах оренди й зміг відзначитись одним голом у 19 поєдинках за іспанський колектив.
Раніше легендарний екскапітан Челсі виявив бажання одного разу очолити клуб.