Спортинг оголосив про перехід двох футболістів у Челсі

Вінгер Спортинга Жеованні Кенда та опорний півзахисник Даріо Ессугу стали гравцями лондонського Челсі.

Про це повідомляє пресслужба португальського колективу.

Кенда обійшовся "синім" у 52,2 млн євро, а за Ессугу представник АПЛ заплатив 22.2 млн.

Comunicado Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD sobre as transferências, a título definitivo, dos jogadores Geovany Quenda e Dário Essugo.



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У сезоні-2024/25 Жеованні зіграв 36 матчів за дорослу команду Спортинга, в яких забив один гол та віддав 6 результативних передач.

Ессугу наразі виступає за Лас-Пальмас на правах оренди й зміг відзначитись одним голом у 19 поєдинках за іспанський колектив.

Раніше легендарний екскапітан Челсі виявив бажання одного разу очолити клуб.