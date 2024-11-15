Ребров: Не думаю, що ми повинні звертати увагу на слова Сабо

Головний тренер збірної України Сергій Ребров вважає, що не варто звертати увагу на слова Йожефа Сабо, який не вірить у перемогу над Грузією.

Про це Ребров сказав на пресконференції перед завтрашнім матчем з грузинами у 5 турі Ліги націй.

"Сказав і сказав. В кожного своя думка, але я не думаю, що ми повинні звертати увагу на слова одного чоловіка. Ми готуємось дуже серйозно до дуже важливої гри", – сказав Ребров.

Нагадаємо, місяць тому в номінально домашньому матчі Україна мінімально перемогла Грузію завдяки голу Михайла Мудрика. Поєдинок у Тбілісі відбудеться вже завтра, 16 листопада. Початок гри – о 19:00. Чемпіон проведе текстову трансляцію поєдинку.