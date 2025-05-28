За нього 40 млн ніхто не дасть: Сабо – про трансфер Судакова

Колишній тренер Динамо Йожеф Сабо назвав справжню ціну півзахисника донецького Шахтаря Георгія Судакова.

Цитує Сабо Sport.ua.

Фахівець вважає, що "гірникам" ще раніше потрібно було продавати гравця.

"Давно пора продавати Судакова. Вже стільки розмов щодо цього було. Писали, що ним цікавляться і в Іспанії, і в Німеччині, і всюди! Та це, на мою думку, фейки. Сто відсотків. А от хто дійсно хоче взяти Судакова? Наполі? Чи Ювентус? Навряд він туди підійде.

Ніхто не дасть 40 мільйонів за нього. Дай боже, щоб дали 15-20.

Інколи зі своїм другом дивлюся матч за участю Шахтаря і у ході гри у мене раптом виникає питання: "А де Судаков? Він сьогодні хіба не грає?". Друг каже: "Та ні, грає. Але без м’яча". Проходить 10-15 хвилин – і тоді коментатор називає прізвище Судакова.

Футболіст має бути завжди на видноті – і в атаці, і в захисті. А от Судакова, буває, що й не бачиш. Він там десь з флангу на щось чи на когось чекає. Хоча він півзахисник і повинен діяти ефективно", – сказав Сабо.