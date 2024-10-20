Зрозумів, що щось роблю неправильно: Ротань був близьким до переходу в російський клуб

Колишній гравець Дніпра та нинішній тренер Олександрії Руслан Ротань під час ігрової кар’єри міг опинитися у складі російського Рубіна.

Про це ексфутболіст зізнався під час інтерв'ю The Sport Dnipro Ukraine.

"Мабуть, найголовніший фактор того, що я не перейшов у Рубін – пам'ятаєте всі добре, коли літак збили нідерландських авіаліній, якраз це було в той день, коли я їхав вже на машині в табір в Італії Рубіна. Мабуть, цей фактор десь і зіграв роль, що я зрозумів, що неправильно щось роблю.

Після цього я все-таки приїхав у цю команду, десь 3-4 дні ще там був, підійшов до керівництва і сказав: "Перепрошую, я не можу". Досить добре зрозуміли мене, нормально ми розійшлися. І я повернувся в Київ, де вже потім знову через деякий час був дзвінок мені: "Повертайся додому", – сказав Ротань.