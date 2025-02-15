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Малиновський близький до повернення в основу Дженоа

Олександр Булава — 15 лютого 2025, 12:27
Малиновський близький до повернення в основу Дженоа
Руслан Малиновський
Getty Images

Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський незабаром може повернутися у заявку Дженоа.

Про це повідомляє Il Secolo XIX.

Гравець завершує відновлення від травми. Українець травмувався у вересні 2024 року у матчі чемпіонату Італії проти Венеції (0:2). У хавбека було діагностовано вивих суглоба та перелом малогомілкової кістки, після чого він переніс операцію.

Як стало відомо, Малиновський близький до повернення у склад Дженоа. Напередодні він провів перший тренувальний матч проти команди U-20. Руслан відіграв увесь поєдинок, зігравши у двох таймах по 30 хвилини. Півзахисник рухався впевнено, не уникаючи боротьби та показуючи, що вже відновився.

У поточному сезоні на його рахунку 6 матчів за клуб, без результативних дій.

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