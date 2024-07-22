Полісся обрало нового капітана

Житомирське Полісся обрало півзахисника Руслана Бабенка капітаном на сезон-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Волевиявлення команди здійснювалося через голосування. Результати якого були оприлюднені на тренуванні.

Бабанко став гравцем Полісся у червні, до цього хавбек 2 роки провів у складі СК Дніпро-1.

"Дуже не очікував. Звичайно, обов’язки дуже колосальні, але я так все тренування бігав і думав, а що по суті змінилося? Нічого, бо для мене завжди була команда на першому місці й не важливо там досвідчений гравець, або молодий — всі повинні виконувати максимум від себе, повинні одне одному допомагати на полі, підстраховувати.

Дуже багато молодих гравців, які повинні більше говорити на полі. Ну і що — побачимо як я справлюсь. Я ще раз скажу, що нічого не змінилося. Я буду сам собою і буду допомагати молодим гравцям як зможу. Але я голосував за Філа Будківського, бо, як на мене, він душа компанії й він тут давно і багато чого знає, теж він один з найдосвідченіших, як і я.

Буде ще більше відповідальності й на полі і поза полем, звичайно, треба буде мотивувати молодих гравців. Звісно, якщо хтось буде падати духом — треба його підбадьорити. Побачимо", — підсумував Бабенко.