Русин потрапив у склад Сандерленда на матч Кубку англійської ліги

Український нападник Сандерленда Назарій Русин розпочне у стартовому складі матч проти Престона в 1/64 фіналу Кубку англійської ліги.

Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Для українського форварда це буде другий офіційний поєдинок у сезоні-2024/25. Раніше він вийшов на заміну в матчі Чемпіоншипу проти Кардіффа (2:0).

Нагадаємо, вихованець Динамо перейшов у Сандерленд влітку минулого року, але не зміг закріпитися у стартовому складі. На його рахунку лише 2 голи та 1 асист. Наразі гравець заліковує травму.