Рух забив 6 голів Діназу, Металург зіграв унічию з Пенуелом у 3 турі Другої ліги

У суботу, 15 серпня, відбулися матчі 3-го туру Другої ліги України з футболу сезону-2026/27.

Так, у групі А Брацлав розгромив Ниву Тернопіль-2, вінницька Нива розписала нічию з Вільхівцями, Рух забив 6 голів у ворота Діназа, а Дністер переграв Скалу 1911.

Водночас у групі Б Металург зіграв унічию з Пенуелом, а Олександрія-2 розійшлася миром з Авангардом.

Чемпіонат України – Друга ліга

3-й тур, 15 серпня

Група А

Брацлав – Нива Тернопіль 2 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 3 Федосов, 2:0 – 19 Паламар, 3:0 – 69 Насонов, 4:0 – 84 Нехтій

Нива Вінниця – Вільхівці 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 31 Калінін (пен), 2:0 – 52 Загорулько (пен), 2:1 – 80 Панасенко (пен), 2:2 – 89 Богомаз

Діназ – Рух 2:6 (0:3)

Голи: 0:1 – 36 Ясінський, 0:2 –42 Ясінський, 0:3 – 44 Бодак, 1:3 – 52 Савін, 1:4 – 57 Угринчук, 1:5 – 73 Бодак, 1:6 – 85 Жорже, 2:6 – 90+2 Сорока

Дністер – Скала 1911 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 26 Ландяк, 2:0 – 43 Палагнюк, 3:0 – 47 Палагнюк, 3:1 – 60 Жуміга

Група Б

Металург – Пенуел 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 16 Сітало, 1:1 – 40 Бокулев, 1:2 – 82 Байрук, 2:2 – 84 Слюсарь

Авангард – Олександрія-2 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 44 Рудик, 1:1 – 90+2 Гладкий

З результатами попереднього туру можна ознайомитися за цим посиланням.