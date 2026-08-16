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СК Полтава-2 обіграла Ребел, нічия Атлета та Тростянця в 3 турі Другої ліги

Олег Дідух — 16 серпня 2026, 15:20
СК Полтава-2 обіграла Ребел, нічия Атлета та Тростянця в 3 турі Другої ліги

У неділю, 16 серпня, відбулися два заключні матчі в рамках третього туру Групи Б Другої ліги чемпіонату України сезону-2026/27.

СК Полтава вдома завдяки дублю Гліба Зіняра обіграла Ребел. Матч між київським Атлетом і Тростянцем переможця не виявив. Гості були змушені догравати в меншості після вилучення Владислава Васильченка на 54 хвилині.

Чемпіонат України – Друга ліга

Група Б, 3 тур, 16 серпня

СК Полтава-2 – Ребел – 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 33 Зіняр, 2:0 – 60 Зіняр

Атлет Київ – Тростянець – 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 40 Богданов (з пенальті), 1:1 – 76 Кулакевич

Вилучення: 54 Васильченко (Тростянець)

Напередодні Рух розгромив Діназ, а Дністер обіграв Скалу 1911.

Чемпіонат України, Друга ліга

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