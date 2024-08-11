Шахтар прийме Полісся, Карпати зіграють з Кривбасом у 2 турі УПЛ

Сьогодні, 11 серпня, відбудеться три матчі другого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Зокрема, Оболонь прийматиме Рух, Карпати зіграють з Кривбасом, а Шахтар зустрінеться з Поліссям.

Зазначимо, що для Полісся цей матч буде першим в нинішньому сезоні УПЛ. Гру першого туру переносили через участь житомирян у єврокубках.

Чемпіонат України — УПЛ

2 тур, 11 серпня

13:00. Оболонь — Рух

15:30. Карпати — Кривбас

18:00. Шахтар — Полісся

Нагадаємо, що в першому турі Оболонь не втримала перемогу над Колосом, Шахтар з дублем Матвієнка розгромив Ворсклу, а Кривбас переграв Чорноморець.

Напередодні Динамо з голами Шапаренка та Буяльського здолало Верес. Також Ворскла на класі розгромила Лівий берег.