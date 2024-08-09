Динамо зіграє з Вересом, Лівий берег прийме Ворсклу в 2 турі УПЛ

Сьогодні, 9 серпня, відбудеться два матчі другого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Зокрема, київське Динамо завітає в гості до рівненського Вереса, а ще один столичний клуб Лівий берег прийматиме полтавську Ворсклу.

Зазначимо, що для Динамо цей матч буде першим в нинішньому сезоні УПЛ. Гру першого туру переносили через участь киян у єврокубках.

Чемпіонат України — УПЛ

2 тур, 9 серпня

15:30. Лівий берег — Ворскла

18:00. Верес — Динамо Київ

Напередодні в матчі-відкритті сезону Верес та Карпати розписали нульову нічию, Шахтар розгромив Ворсклу з дублем Миколи Матвієнка, а Лівий берег поступився ЛНЗ на останніх секундах свого першого поєдинку в УПЛ.