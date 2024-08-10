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Чорноморець прийматиме Зорю, Колос зіграє з Інгульцем у другому турі УПЛ

Станіслав Лисак — 10 серпня, 07:27
Чорноморець прийматиме Зорю, Колос зіграє з Інгульцем у другому турі УПЛ

Сьогодні, 10 серпня, відбудеться два матчі другого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Зокрема, одеський Чорноморець прийматиме луганську Зорю, а Колос з Ковалівки зіграє з петровським Інгульцем.

Чемпіонат України — УПЛ
2 тур, 10 серпня

15:30. Чорноморець — Зоря

18:00. Колос — Інгулець

Нагадаємо, що в першому турі Колос зіграв унічию з Облонню, Зоря вирвала перемогу над Інгульцем, а Чорноморець зазнав поразки від Кривбаса.

Напередодні Динамо з голами Шапаренка та Буяльського здолало Верес. Також Ворскла на класі розгромила Лівий берег.

Інгулець Колос Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець Зоря Луганськ

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