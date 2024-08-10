Чорноморець прийматиме Зорю, Колос зіграє з Інгульцем у другому турі УПЛ

Сьогодні, 10 серпня, відбудеться два матчі другого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Зокрема, одеський Чорноморець прийматиме луганську Зорю, а Колос з Ковалівки зіграє з петровським Інгульцем.

Чемпіонат України — УПЛ

2 тур, 10 серпня

15:30. Чорноморець — Зоря

18:00. Колос — Інгулець

Нагадаємо, що в першому турі Колос зіграв унічию з Облонню, Зоря вирвала перемогу над Інгульцем, а Чорноморець зазнав поразки від Кривбаса.

Напередодні Динамо з голами Шапаренка та Буяльського здолало Верес. Також Ворскла на класі розгромила Лівий берег.