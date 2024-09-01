Динамо прийме ЛНЗ, Кривбас зіграє з Шахтарем, Верес проти Лівого берега: розклад матчів УПЛ
УПЛ
Сьогодні, 1 вересня, в Українській Прем’єр-лізі буде зіграно три матчі.
Динамо, яке ще не втрачало очки цього сезону, буде приймати ЛНЗ, а Шахтар у гостях зіграє проти Кривбаса.
Розклад матчів УПЛ на 1 вересня
- 13:00 Верес — Лівий берег
- 15:30 Динамо — ЛНЗ
- 18:00 Кривбас — Шахтар
Нагадаємо, напередодні Карпати зіграли внічию з Ворсклою, Олександрія мінімально перемогла Колос, а Полісся на виїзді розгромило Чорноморець.