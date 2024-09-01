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Динамо прийме ЛНЗ, Кривбас зіграє з Шахтарем, Верес проти Лівого берега: розклад матчів УПЛ

Ігор Чернявський — 1 вересня, 07:05
Динамо прийме ЛНЗ, Кривбас зіграє з Шахтарем, Верес проти Лівого берега: розклад матчів УПЛ
УПЛ

Сьогодні, 1 вересня, в Українській Прем’єр-лізі буде зіграно три матчі.

Динамо, яке ще не втрачало очки цього сезону, буде приймати ЛНЗ, а Шахтар у гостях зіграє проти Кривбаса.

Розклад матчів УПЛ на 1 вересня

  • 13:00 Верес — Лівий берег
  • 15:30 Динамо — ЛНЗ
  • 18:00 Кривбас — Шахтар

Нагадаємо, напередодні Карпати зіграли внічию з Ворсклою, Олександрія мінімально перемогла Колос, а Полісся на виїзді розгромило Чорноморець.

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