Динамо прийматиме Шахтар, Верес зіграє з Ворсклою в 11 турі УПЛ

Сьогодні, 27 жовтня, відбудуться три матчі 11 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

В першій грі Лівий Берег прийматиме Зорю. Новачок УПЛ не програв два останні матчі, гості навпаки в двох останніх турах залишились без очок.

У Рівному зустрінуться Верес і Ворскла, які також знаходяться у нижній половині таблиці.

О 18:00 відбудеться центральний матч першого кола, в якому Динамо буде приймати Шахтар на стадіоні ім. В. Лобановського

Чемпіонат України – УПЛ-2024/25

11 тур, 27 жовтня

13:00 Лівий Берег – Зоря

15:30 Верес – Ворскла

18:00 Динамо – Шахтар

Нагадаємо, 11 тур стартував у п'ятницю, 25 жовтня. У першому матчі дня Рух розписав мирову у грі з одеським Чорноморцем, а Полісся вдома втратило очки у грі проти Колоса.

У суботу відбулося ще три матчі. Олександрія обіграла Інгулець і вийшла в лідери УПЛ. Кривбас здолав ЛНЗ і обійшов черкаський клуб у турнірній таблиці. Карпати здобули другу перемогу поспіль, обігравши Оболонь.